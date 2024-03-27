«Давно пора!»: Назаров отреагировал на возможное признание Пугачевой иноагентом

Народный артист России Юрий Назаров поделился мнением о возможном признании иноагентом певицы Аллы Пугачевой, которая после начала СВО переехала в Израиль. Об этом пишет aif.ru.

По словам актера, он поддерживает признание Примадонны иноагентом.

«Давно пора! Ну, потому что Пугачева — предательница. И я не только про ее отъезд говорю. Это же все видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем ягшается», — поделился Назаров.

Артист отметил, что Пугачева окружает себя «мерзкими» людьми, которые всячески помогают Украине и отправляют деньги на убийство российских солдат. Он также обратил внимание, что певица принимала участие в музыкальном фестивале «Рандеву», который организовала в Юрмале латвийская артистка Лайма Вайкуле. Исполнительница заверила, что часть средств от продажи билетов будет отправлена Украине.

«Скажи мне, кто твой друг, — и я скажу, кто ты. <…> Что ж ее обижать, почему она до сих пор без этого „звания“ ходит?!», — заключил народный артист России.

Ранее концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать слухи о якобы начавшейся процедуре признания артистки иноагентом.