41-летняя Наталья Водянова стала гостьей Недели моды в Париже

41-летняя модель Наталья Водянова стала гостьей Недели моды в Париже. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Schiaparelli. Мероприятие посетили многие знаменитости. Речь идет про Ренату Литвинову, Дженнифер Лопес. Не стала исключением и модель Наталья Водянова. Звезда подиума пришла поддержать Ирину Шейк, которая в тот вечер приняла участие в показе.

Для выхода в свет Наталья выбрала наряд в стиле total white. Ее образ дополнили золотые сережки, колье и туфли от известного бренда. Также модель сделала аккуратную укладку.

Отметим, что Водянова является редкой гостьей светских мероприятий. Однако за последний месяц она неоднократно радовала публику своим присутствием на модных показах.

Ранее сообщалось о том, что модель Наталья Водянова и Антуан Арно решили посетить показ Louis Vuitton в Париже. Подробности смотрите в этой статье.

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