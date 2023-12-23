Единственный сын Надежды Бабкиной пожаловался на тяжелое детство

Единственный сын Надежды Бабкиной — 48-летний Даниил Заседателев — заявил, что его детство нельзя назвать счастливым. Наследник артистки признался, что ребенком редко видел родителей, а в возрасте 11 лет его хотели отправить учиться в интернат.

«Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть. В интернате мне бы пришлось познакомиться с миром дисциплины и знаний, а я привык быть предоставлен самому себе», — рассказал сын звезды в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Даниила, его воспитанием занимались бабушки и соседи, так как родители всегда были заняты на работе. При этом Бабкина иногда брала маленького сына с собой на мероприятия и гастроли.

«Я всюду таскала его с собой. Брала на гастроли, даже на заседания парткома перед загранпоездками. Данила сидел в специально приспособленной для него сумке, которая стояла на подоконнике», - сказала в свое оправдание Надежда Георгиевна.

Ранее мы писали, что надежда Бабкина рассталась с фаворитом Сергеем Рябовым и уволила его из театра. По некоторым данным, певица купила любовнику квартиру в Москве за 47 миллионов рублей и даже помогла сделать ремонт. При этом знаменитости отрицали сообщения об их романе.