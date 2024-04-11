«С полигамией покончено»: Павел Деревянко высказался о новых отношениях

Российский актер Павел Деревянко рассказал, что отказался от свободных отношений ради своей девушки, дизайнера одежды Зои Фуць. Об этом он заявил в эфире шоу «#2ЮЛИ» на радио «Юмор FM».

«У меня одна девушка. С полигамией покончено, теперь моногамные отношения», — поделился артист.

До этого Деревянко признавался, что подружился с детьми новой избранницы. У бизнесвумен два сына от первого брака. Актер, в свою очередь, является отцом двух дочерей от актрисы Дарьи Мясищевой. Звезда «Домашнего ареста» уточнил, что только собирается знакомить партнершу с девочками.

Напомним, Павел Деревянко и Дарья Мясищева расстались в ноябре 2020 года, они публично сообщили об этом поклонникам. Артист рассказывал, что инициатором разрыва стала его бывшая возлюбленная, но он по-прежнему не знает причин такого решения.

Ранее PR-директор Павла Деревянко не подтвердил информацию, что актер перевел мошенникам 300 тысяч рублей.

Также Деревянко высказался о скандалах вокруг актера Никиты Кологривого.