«Он мне симпатичен как актер»: Павел Деревянко прокомментировал скандалы вокруг Никиты Кологривого

Актер Павел Деревянко заявил, что не считает скандальное поведение коллеги Никиты Кологривого способом пиара. По его мнению, он просто такой, какой есть, и это одно из свойств его характера.

В последние месяцы после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на Асфальте» в новостях то и дело появляется имя Никиты Кологривого. Причем если сначала его называли восходящей звездой, то потом его стали обвинять в высокомерии. Дело в том, что в интервью артист раскритиковал других знаменитостей, а после во время поездки в Новосибирск устроил дебош в местном баре.

Размышляя о поведении коллеги, Павел Деревянко отметил, что на самом деле он ему нравится. Актер не испытывает к Никите негатива. А то, что он делает, - это только его дело. Давать какие-то советы он отказался.

«Он мне симпатичен как актер. Он энергоемкий, сильный человек, это сразу чувствуется, как только ты его видишь, — а мы виделись только однажды. Я не думаю, что он пиарит себя. Я думаю, это просто свойство его характера, совокупность человеческих качеств.», - поделился Деревянко в интервью РБК.

По мнению Павла, Кологривый принципиальный, за словом в карман не лезет. Он подчеркнул, что через Никиту можно смотреть за своим поведением и понимать – как можно поступать, а как нельзя.

Ранее о Никите Кологривом высказалась поющая телеведущая Ольга Бузова.