PR-директор Павла Деревянко опровергла информацию о том, что актер стал жертвой мошенников

PR-директор актера Павла Деревянко Екатерина Комолова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что звезда сериала «Беспринципные» стал жертвой мошенников. В беседе с «Москва 24» директор артиста заявила, что Павел Деревянко не переводил аферистам 300 тысяч рублей.

«Я не знаю, почему Телеграм-каналы печатают, не проверяя. Павел уже опроверг и тем и другим», — отметила Екатерина Комолова.

Недавно в СМИ распространилась информация о том, что мошенники под видом знакомых пытались выманить у Павла Деревянко 550 тысяч рублей. Как утверждалось, сначала актеру написал неизвестный, представившись его знакомым, и попросил перевести ему в долг 300 тысяч рублей на карту. Сообщалось, что артист перевел указанную сумму, однако позже злоумышленник попросил еще 250 тысяч рублей, и тогда Павел Деревянко понял, что его обманывают.

После случившегося актер обратился в банк, где ему сообщили, что перевод был заблокирован. 5 апреля Павел Деревянко написал заявление в полицию, а через два дня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось о том, что Павел Деревянко высказался о скандалах вокруг актера Никиты Кологривого.