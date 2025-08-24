«С Пелагеей занимаемся вокалом»: ставший послом «Интервидения» Овечкин рассказал о подготовке к конкурсу

Ставший пятым послом «Интервидения» Александр Овечкин рассказал о подготовке к конкурсу.

Накануне появилась информация о том, что хоккеист стал очередным послом международного музыкального конкурса. Александр признался, что очень рад своему новому назначению. Он не скрыл, что ему приятно быть частью такого масштабного события.

«Мне очень приятно и почетно быть послом "Интервидения". Я надеюсь, все зрители и участники этого прекрасного мероприятия, получат удовольствие, как получаем удовольствие мы», — раскрыл спортсмен.

Овечкин серьезно воспринял его новый статус. По этой причине теперь он упражняется в пении вместе с артисткой Пелагеей, которая также является послом конкурса.

«Мы иногда по вечерам с Пелагеей и моей супругой занимаемся вокалом», — смеется он в эфире «Центрального телевидения» на НТВ.

Заслуженная артистка России отметила прогресс хоккеиста в музыкальной деятельности. Оказалось, что супруга спортсмена строго оценивает вокал своего мужа.

«У нас достаточно сплоченный дуэт с Александром. Мы подбираем репертуар, у нас есть некоторые песни, но они не все проходят визирование у Насти, Сашиной супруги. Она говорит: "Это скучно". Поэтому, нам надо еще подготовиться», — улыбается Пелагея.

