Супруга хоккеиста Александра Овечкина впечатлила подписчиков новыми фотографиями в золотом платье

Модель Анастасия Овечкина, супруга известного российского хоккеиста, поделилась в своей соцсети новыми фотографиями с отдыха в Турции. Подписчики поразились ее образом: на кадрах девушка предстала в откровенном платье золотого цвета с открытой спиной.

Поклонники прокомментировали ее пост, назвав модель «богиней» и отметив, что Александру очень с ней повезло. Фолловеры пишут: «Невозможно оторвать взгляд от вас», «Вот она, естественная красота, а не надутые вареники», «Королева».

В личном блоге Анастасия призналась, что за время беременности вторым ребенком набрала 21 килограмм, поэтому начала активно приводить себя в форму. Супруга бомбардира «Вашингтон Кэпиталз» исключила из своего рациона сладкое и мучное и ела маленькими порциями. Также она носила утягивающий бандаж, стала посещать спортзал и массажи.

Хороших результатов ей удалось добиться уже через полгода. По словам Анастасии, сейчас она довольна своей внешностью и старается поддерживать фигуру весь год, а не от сезона к сезону.

Ранее мы писали о том, что после окончания контракта Александра Овечкина с НХЛ, они с супругой останутся жить в Москве.