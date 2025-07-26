Была ограничена в возможности выезжать за рубеж: Пелагея смогла отвезти дочь на море после суда с экс-супругом

Певица Пелагея наконец-то добилась своего. Артистке удалось отвезти дочь на море. Раньше ей препятствовал в этом бывший супруг Иван Телегин.

Пелагея похвасталась кадрами из отпуска в социальных сетях. Она выложила совместные фотографии с наследницей. Где отдыхают мама и дочь, пока не известно. Исполнительница не стала раскрывать все карты.

Подписчики звезды прокомментировали ее новые снимки. Они разделили радость от поездки со счастливой мамой и сделали ей и девочке комплименты.

В прошлом году Пелагея не смогла вывезти дочь за рубеж. Все дело в том, что она была ограничена в такой возможности по решению суда. Отец девочки выступал против поездок. Сейчас суд удовлетворил апелляцию на запрет.

Ранее сообщалось, что Пелагея готова вернуться в кресло наставника шоу «Голос». Она рассказала об этом в эфире «Шоу Воли».