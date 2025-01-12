«С новым фейком»: Леонид Агутин высказался о риске потерять квартиру в Лос-Анджелесе

Леонид Агутин назвал фейком слухи о риске потерять квартиру в Калифорнии.

Накануне в СМИ появились новости о том, что из-за разрушительных пожаров певец и его супруга Анжелика Варум рискуют потерять апартаменты в Лос-Анджелесе, площадь которых составляет около 300 кв.м, а рыночная стоимость стартует от 200 млн рублей. Об этом сообщило издание aif.ru.

Однако сам Агутин уже прокомментировал новости о риске остаться без жилья, назвав их слухами.

«В новый год с новым фейком», — заявил артист в личном Telegram-канале «Леонид Агутин».

Напомним, что сильные лесные пожары начались в Лос-Анджелесе утром 7 января. Стихия уже успела полностью разрушить прибрежные районы, включая и Пасифик-Палисейдс, Итон, Херст. Пожар усиливался из-за сильного ветра, который помогал распространению огня. Полностью ликвидировать огонь затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее мы писали о том, что Никита Пресняков перебрался в безопасное место из горящего Лос-Анджелеса.

Также сообщалось, что виллу Алексея Воробьева в США удалось спасти от пожара.