«Три дня в стрессе»: Никита Пресняков заявил, что покинул горящий Лос-Анджелес

Пожар продолжает бушевать в Лос-Анджелесе, уничтожая целые районы. Многие жители, в числе которых знаменитости, покидают опасные территории. Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил в социальных сетях, что после трех дней, проведенных в стрессе, наконец-то оказался в безопасном месте.

По словам певца, он покинул горящий город. Тем не менее Никита продолжает монитори́ровать ситуацию. Пресняков отметил, что ему грустно от происходящего. Исполнителю очень жаль красивые районы города, которые уничтожает разбушевавшийся пожар.

«Живя в стрессе уже 3 дня, мы в безопасности, но продолжаем мониторить ситуацию каждую минуту. Мне грустно, что такой красивый район только что исчез, мне жаль всех, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя!» — написал Никита.

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