«Разрешили пока вернуться домой»: виллу Алексея Воробьева в США удалось спасти от пожара

Виллу певца Алексея Воробьева в Лос-Анджелесе удалось спасти от бушующих пожаров. По словам продюсера Катерины фон Гечмен-Вальдек, артист вернулся в свой дом после объявленной ранее эвакуации.

«Сейчас сняли эвакуационное предупреждение и тем людям разрешили пока вернуться домой. Я так понимаю, что Алексей сейчас уже будет возвращаться», - сказала представитель певца в беседе с aif.ru.

Как пояснила продюсер, Воробьев прилетел в Лос-Анджелес на каникулы и планировал сосредоточиться на творчестве, однако из-за стихийного бедствия отпуск пошел не по плану.

Катерина фон Гечмен-Вальдек уточнила, что вилла Алексея находится далеко от элитного района Пасифик-Палисейдс, где огонь уничтожил особняки звезд Голливуда.

Ранее в районе, где проживает Алексей, была объявлена эвакуация из-за двух сильных локальных пожаров. К настоящему моменту возгорания ликвидировали.

Пожары в Лос-Анджелесе называют одними из самых разрушительных в истории округа. Стихия угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров многие кинокомпании и стриминги, базирующиеся в этом штате, решили перенести запланированные съемки — до лучших времен, пока огонь не утихнет. Уже точно известно, что заморожены оказались такие проекты как «Хитрости», «Анатомия страсти» и «Фоллаут».