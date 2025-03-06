С начала года Илья Авербух 49 раз нарушил ПДД и заплатил 55 тыс. за штрафы

С начала года Илья Авербух нарушил ПДД 49 раз и заплатил 55 тысяч рублей за штрафы. В один день хореограф 5 раз превысил скорость. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, среди самых частых нарушений Ильи — превышение скорости, несоблюдение разметки и неоплата парковки. Только 1 марта Авербух попался на превышении скорости 5 раз. Чаще всего спортсмен и постановщик ледовых шоу нарушал на подмосковных трассах.

На данный момент Илья не комментировал новости о штрафах.

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