Илья Авербух опубликовал редкий кадр с сыном от Ирины Лобачевой в честь 21-летия. Фигурист трогательной обратился к наследнику в соцсети.

Сын Ильи отметил 21-летие, и в честь праздника спортсмен поделился семейными снимками. На первом фото Авербух держит на руках еще совсем маленького сына, а на втором он запечатлен с наследником, который стал в один рост с ним. Хореограф публично признался Мартину в любви и пожелал ему «больших свершений».

«Сынок, я тебя очень люблю! Я горжусь тобой и твоими успехами. Спасибо твоей маме за то, что у меня есть ты. Тебе 21, и ты входишь во взрослую жизнь...Хочу пожелать тебе самых больших свершений! Только вперед! Пусть каждый день улыбается тебе новыми открытиями. Всегда с тобой любящий тебя отец», — высказался Илья.