Илья Авербух опубликовал редкий кадр с сыном от Ирины Лобачевой в честь 21-летия
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Илья Авербух опубликовал редкий кадр с сыном от Ирины Лобачевой в честь 21-летия. Фигурист трогательной обратился к наследнику в соцсети.
Сын Ильи отметил 21-летие, и в честь праздника спортсмен поделился семейными снимками. На первом фото Авербух держит на руках еще совсем маленького сына, а на втором он запечатлен с наследником, который стал в один рост с ним. Хореограф публично признался Мартину в любви и пожелал ему «больших свершений».
«Сынок, я тебя очень люблю! Я горжусь тобой и твоими успехами. Спасибо твоей маме за то, что у меня есть ты. Тебе 21, и ты входишь во взрослую жизнь...Хочу пожелать тебе самых больших свершений! Только вперед! Пусть каждый день улыбается тебе новыми открытиями. Всегда с тобой любящий тебя отец», — высказался Илья.
Подписчики отметили, что Мартин очень похож на Ирину.
Напомним, Мартин с 13 лет жил с отцом, но в 2022 году переехал в отдельную квартиру.
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