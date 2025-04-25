С Моргенштерна* попросили снять статус иноагента после сведения тату и лечения

С рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) попросили снять статус иноагента после сведения «демонических» тату и лечения в рехабе. С такой инициативой выступили общественники из движения «Зов народа». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, общественники из движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину. По мнению представителей движения, раньше артист вел аморальный образ жизни и не скрывал это от публики. Но теперь он признал, что скучает по России. Кроме того, Моргенштерн* отправился на лечение в рехаб, пишет в публикациях фразы о Боге и помогает детям, нуждающимся в лечении. По мнению общественников, артист исправился, поэтому с него стоит снять статус.

Сам рэпер еще не комментировал инициативу общественников.

Ранее Моргенштерн* заявил, что лечение в рехабе помогло ему переосмыслить жизнь. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Михаила Ефремова заметили курившим на автобусной остановке.

*признан иноагентом на территории РФ