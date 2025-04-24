Шел на остановку и закурил в ожидании автобуса: Михаил Ефремов не бросил пагубную привычку

Актер Михаил Ефремов не бросил курить. За пагубной привычкой его сняли на автобусной остановке.

Соответствующие кадры приводит издание Super.ru.

Журналисты издания сняли, как актер шел на остановку. Ефремов был одет в джинсы, джинсовую рубашку и футболку. Голову прикрывала кепка. Актер сел в автобус и уехал по делам.

Ранее сообщалось, что он не выходит из дома из-за репортеров. Звучала и другая версия: соседи объясняли, что у актера аллергия на березу.

Адвокат артиста говорил, что Ефремов бросит курить. Причиной такого решения называли обострение обструктивной болезни легких.

Напомним, артист две недели назад освободился из колонии. Он отсидел больше половины срока: из назначенных 7,5 лет Ефремов провел за решеткой 4 года и 8 месяцев.