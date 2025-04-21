«Я живу с дырой в груди»: Моргенштерн* высказался о лечении в рехабе

Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что лечение в рехабе помогло ему переосмыслить жизнь. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер Моргенштерн* уже третий месяц находится на лечении в рехабе. Он рассказал, что реабилитация помогает ему не только отказаться от вредных привычек, но и переосмыслить многое в жизни.

«Мир вокруг твердил мне с детства, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, красивой внешности и прочей материальщине. А я подхватил эту идею и стал транслировать вам», - рассказал он.

По словам рэпера, он пытался все это время решать проблемы алкоголем и запрещенными веществами.

«С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным, а сверху еще и закупорить пробкой от вина и обезболить таблетками и прочими веществами. Теперь, когда я убрал из жизни последнее, моя дырка в груди не только засияла вновь, но и обрела голос, требуя от меня то, чего всю жизнь хотела», - добавил он.

При этом рэпер напомнил, что через 10 дней у него стартует тур. Он также добавил, что сохраняет цифровой детокс.

Ранее мы писали о том, что Ваня Дмитриенко променял Анну Пересильд на бывшую жену Моргенштерна*.

*признан иноагентом на территории РФ.