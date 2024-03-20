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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 марта 2024, 17:51
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«С меня букет цветов»: Никита Кологривый обратился к покусанной им официантке

Никита Кологривый извинился перед пострадавшей официанткой и пообещал цветы.
«С меня букет цветов»: Никита Кологривый обратился к покусанной им официантке

© Starface.ru

Оскандалившийся в новосибирском ресторане актер Никита Кологривый вышел на связь с официанткой, которую укусил за ногу после отказала сблизиться с ним.

Переписка звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с пострадавшей появилась в распоряжении Абзаца. Как утверждает издание, 29-летний артист передал извинения через своего товарища.

«Зайка моя, прости, пожалуйста. Надо было ещё разочек мне сунуть [ударить]. С меня тебе букет цветов. Скажи, куда, как передать?» – произнес хриплым голосом Кологривый.

Ранее пострадавшая в ходе дебоша с Кологривым официантка заявила, что не планирует подавать иски к актеру. По словам девушки, поначалу он был очень мил, много шутил и в целом приятно общался. Однако через некоторое время начал лезть с поцелуями и пытался потрогать за грудь.

Кологривому грозит 15 суток ареста по статье за мелкое хулиганство. В настоящее время он задержан до суда.

Сообщалось также, что продюсер и режиссер Георгий Малков продолжит работать с Никитой Кологривым. 29-летний актер задействован в съемках фильма «Возвращение попугая Кеши». Сцены с его участием вырезать из картины не планируется.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Абзац
Автор:Анна Воробьева
Теги:
скандал
звездная болезнь