Пострадавшая от укуса Никиты Кологривого официантка не имеет к нему претензий

Пострадавшая в ходе дебоша со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым в ресторане Новосибирска официантка не планирует подавать иски к актеру. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По словам девушки, поначалу артист был очень мил, много шутил и в целом приятно общался. Однако через некоторое время Кологривый сначала лег к россиянке на колени, а затем начал лезть к ней с поцелуями и пытался потрогать ее за грудь. В ответ официантка ударила звезду по лицу.

Подобный жест не понравился актеру, вследствие чего он укусил ее за ногу. Жительница Новосибирска отметила, что еще на работе осмотрела укус и обнаружила на коже следы зубов и мощный синяк.

Тем не менее подавать исков потерпевшая не планирует, поскольку ей хватит извинений от знаменитости. При этом сам Кологривый пока прощения не просил.

Ранее шоумен Стас Барецкий предложил Никите Кологривому работу дворецкого в замке Аллы Пугачевой в Подмосковье.

Также актриса Людмила Поргина назвала поведение Кологривого в баре Новосибирска маразмом.