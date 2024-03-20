Режиссер рассказал, вырежут ли сцены с Кологривым из «Возвращения попугая Кеши»

Продюсер и режиссер Георгий Малков заявил, что продолжит работать с устроившим дебош в ресторане Новосибирска Никитой Кологривым. 29-летний актер задействован в съемках фильма «Возвращение попугая Кеши».

Как пояснил Малков в беседе с Ura.ru, проект находится в финальной стадии. Съемочный процесс на данный момент завершен и вырезать сцены с участием Кологривого не планируется.

«С человеком произошла какая-то ситуация, и я уверен, что он быстро разберется. Давайте дождемся вердикта. Мы еще пока что даже не знаем, что там доподлинно произошло в официальной версии», — сказал режиссер.

Он также отметил, что не изменит своего отношения к Кологривому после скандальной выходки артиста, так как даже не знает всех деталей произошедшего.

Напомним, Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Как утверждают очевидцы, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в какой-то момент начал приставать к официантке. Он склонял девушку к близости, а после отказала укусил за ногу и стал заламывать руки. Кологривому грозит 15 суток ареста по статье за мелкое хулиганство. В настоящее время он задержан до суда.

Ранее психолог Лариса Довженко выразила уверенность, что «звездная болезнь» 29-летнего артиста связана с особенностями его психики. Она также добавила, что Кологривый никак не может выйти из роли в сериале «Слово пацана».