«Все банально»: Самбурская объяснила, почему не появится в перезапуске «Универа»

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что не появится в продолжении популярного сериала «Универ» из-за денег. Звезда посчитала, что с годами ее ставка должна была вырасти. Об этом она сообщила в личном микроблоге.

Напомним, что недавно появилась радостная новость для фанатов «Универа». Сериал возвращается на экраны! К съемкам приступили Эдуард Кузьмин, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Герой «Кузя» в лице Виталия Гогунского тоже будет в проекте. А вот фамилии – Самбурская там нет.

Поклонники стали задавать вопросы артистке. Она не стала скрывать правду и отметила, что действительно не появится в продолжении «Универа».

«Все банально, не смогли договориться о ставке», — написала брюнетка.

Настасья посчитала, что в этот раз ей должны были заплатить больше, чем в предыдущие года. Но продюсеры с этим не согласились.

«По моему мнению, спустя 3 года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти», – пояснила звезда.

Напомним, что ранее Самбурская уже была в центре скандала из-за сериала. Четыре года назад она покинула проект. Как говорили коллеги, актриса некорректно себя вела. К девушке якобы накопилось столько претензий, что с ней не стали продлевать контракт.

Ранее актриса Самбурская рассказала, как укусила напавшего на нее грабителя.