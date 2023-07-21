«Бил как не в себя»: Асмус раскрыла неприятную правду о прошлых отношениях

Актриса Кристина Асмус рассказала, как в студенческие годы пережила домашнее насилие. Она встречалась с жестоким абьюзером, который поднимал на нее руку.

Звезда сериала «Интерны» до сих пор вспоминает о том романе с ужасом. Кристина долгое время не рассказывала об этом, но в новом интервью решила быть откровенной с поклонниками. Артистка призналась, что в молодости познакомилась с парнем и влюбилась. Но он оказался «жестоким маньяком-абьюзером».

«Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии, и зря. Я бы, наверное, честно ответила, потому что с таким сталкивалась», – поделилась звезда в эфире шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка».

Асмус пояснила, что эти отношения продлились полтора года. Все это время она не просто выслушивала неприятные комментарии в свой адрес, а подвергалась домашнему насилию.

«Он бил как не в себя», – с ужасом вспоминала знаменитость.

По словам актрисы, тогда она ничего с этим не делала, потому что ей мешало воспитание. У нее в семье было не принято жаловаться и делиться болью.

«Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата», — призналась Кристина.

Звезда считает, что очень важно говорить о таких проблемах. Возможно, тогда какая-нибудь девушка посмотрит интервью и спасет себя от абьюзера.

Напомним, что позже Асмус вышла замуж за юмориста Гарика Харламова. После развода с ним она начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, с которым счастлива до сих пор.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус увезла дочку подальше от Харламова. Актриса сняла роскошный дом за границей.