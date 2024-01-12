С компании Константина Ивлева взыскали 664 тысячи рублей за шоу с большим рулетом

С компании шефа Константина Ивлева взыскали 664 тысячи рублей за шоу с большим рулетом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2023 году Ивлев устроил шоу с парадом еды и большим рулетом. Для проведения мероприятия он оформил договор с одной компанией. Организация привлекла для подготовки шоу завод по производству майонеза, чтобы приготовить рулет, вес которого составил 41 кг.

Также организаторы мероприятия нашли четыре куклы для парада еды, устроили мастер-класс и оформили площадку. Как выяснилось, повар не оплатил услуги компании в полном объеме, заявив о некачественной работе. После этого организация через суд доказала, что Константин должен им денежную сумму. В итоге с компании Константина взыскали 664 тысячи рублей.

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