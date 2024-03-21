С клуба «Мутабор» требуют взыскать 30 млн за моральный вред от вечеринки Ивлеевой

С клуба «Мутабор» требуют взыскать 30 млн за моральный вред от вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

В Лефортовский районный суд Москвы поступило исковое заявление о компенсации морального вреда к владельцам клуба «Мутабор». Истец просит взыскать моральный вред в размере 30 млн рублей за проведение вечеринки Насти Ивлеевой.

Напомним, что в конце 2023 года в Москве состоялось скандальное мероприятие Насти. Его посетили многие звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан столкнулись не только с критикой россиян, но и отменой на ТВ. Сайт «Страсти» рассказал, как живет Лолита после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этом материале.

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