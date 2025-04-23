С фирмы блогерши Лерчек и ее экс-мужа через суд требуют почти миллион рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Осенью 2024 года Лерчек (Валерию Чекалину) и ее бывшего мужа отправили под домашний арест. Несмотря на это, их бизнес не прекратил работу. По информации источника, у блогеров есть общая фирма, занимающаяся розничной торговлей. Раньше ее чистая прибыль составляла 658 миллионов, а в прошлом году компания стала терпеть убытки на 98 миллионов.

Как утверждает источник, против фирмы подали иск в суд из-за экономических споров по гражданским правоотношениям. Истцом указано рекламное агентство ООО «Эпикстарс», которое требует от блогеров почти миллион.

Ранее суд продлил арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Валерия Шляфмана заочно приговорили к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова.