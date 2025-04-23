Вынесен приговор по делу об убийстве Игоря Талькова: подробности

Суд вынес приговор по делу об убийстве рок-музыканта Игоря Талькова в 1991 году. В совершении преступления признали виновным бывшего концертного директора артиста Валерия Шляфмана.

Петроградский районный суд огласил приговор Шляфману 23 апреля. Фигуранта приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С 1992 года Шляфман находится в Израиле. В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Продюсер отрицает свою вину.

6 октября 1991 года в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором присутствовали многие артисты. Подруга певицы Азизы попросила Талькова выступить первым из-за того, что ей не хватило времени на подготовку. Музыкант позвал в гримерку охранника Азизы Игоря Малахова, и между ними произошел конфликт. Спустя несколько минут началась перестрелка, в ходе которой лидер рок-группы «Спасательный круг» получил смертельные ранения.

Малахов прибыл с добровольной повинной, но в декабре 1991 года с него сняли обвинение: следствие установило, что последний выстрел сделал концертный директор певца Валерий Шляфман.

Напомним, танцовщица Елена Кондаурова, которая была на концерте исполнителя в день убийства, заявила, что Шляфман держал оружие, но не стрелял в Талькова.