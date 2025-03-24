Суд продлил арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест российскому блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом пишут «Известия».

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны», — приводит издание заявление ведомства.

Уточняется, что срок домашнего ареста продлен на два месяца. Та же самая мера, как сообщает РЕН ТВ, применена в отношении экс-мужа блогера Артема Чекалина. Он будет находиться под стражей до 26 мая.

Ранее инициатор проверок в отношении Лерчек Андрей Ковалев заявил, что блогерша должна сесть на 25 лет. По его словам, девушка «обездолила» тысячи людей.