«С детства были пухлые губы»: Анна Семенович показала, как выглядела в юности

44-летняя исполнительница не подтвердила слухи о том, что увеличила себе губы.

«У меня с детства были красивые и пухлые губы! Я просто иногда делаю татуаж, не люблю красить губы помадой, пользуюсь блеском, а татуаж делаю легкий, еле заметный. Я не люблю искусственность, это убивает индивидуальность», — поделилась артистка.

Ранее Анна Семенович рассказала, что уменьшила грудь, чтобы не сводить мужчин с ума. Устав от повышенного внимания, звезда легла под нож хирурга, чтобы уменьшить бюст. Однако операция прошла неудачно, и в итоге певице пришлось исправлять ее последствия. Полтора года Семенович не могла встречаться с мужчинами, так как была занята здоровьем.

Также Семенович показала свою роскошную московскую квартиру с огромным аквариумом.