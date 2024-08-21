НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 августа 2024, 11:01
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«С детства были пухлые губы»: Анна Семенович показала, как выглядела в юности

Певица Анна Семенович разместила архивное фото, снятое в юности.
«С детства были пухлые губы»: Анна Семенович показала, как выглядела в юности

© Starface.ru

Бывшая участница «Блестящих» Анна Семенович показала, как выглядела в юности. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«С детства были пухлые губы»: Анна Семенович показала, как выглядела в юности

© Starface.ru

44-летняя исполнительница не подтвердила слухи о том, что увеличила себе губы.

«У меня с детства были красивые и пухлые губы! Я просто иногда делаю татуаж, не люблю красить губы помадой, пользуюсь блеском, а татуаж делаю легкий, еле заметный. Я не люблю искусственность, это убивает индивидуальность», — поделилась артистка.

Ранее Анна Семенович рассказала, что уменьшила грудь, чтобы не сводить мужчин с ума. Устав от повышенного внимания, звезда легла под нож хирурга, чтобы уменьшить бюст. Однако операция прошла неудачно, и в итоге певице пришлось исправлять ее последствия. Полтора года Семенович не могла встречаться с мужчинами, так как была занята здоровьем.

Также Семенович показала свою роскошную московскую квартиру с огромным аквариумом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анна Семенович
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