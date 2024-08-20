НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 августа 2024, 16:42
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Аквариум и хрустальная люстра: Анна Семенович показала интерьер своей квартиры в Москве

44-летняя Анна Семенович показала свою роскошную квартиру с огромным аквариумом.
Аквариум и хрустальная люстра: Анна Семенович показала интерьер своей квартиры в Москве

© Starface.ru

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала интерьер своей московской квартиры. Она опубликовала в соцсетях короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена совмещенная с кухней гостиная в белом, сером и фиолетовом оттенках.

Главным украшением зоны кухни стал огромный аквариум, а гостиную Анна декорировала хрустальной люстрой в классическом стиле и своим портретом, разместившимся над с угловым диваном лилового оттенка.

Также за спиной артистки можно увидеть стеллаж, на котором выставлены ее награды и достижения.

«Ура, я дома!», — подписала публикацию Анна, отметив, что всего через сутки после гастролей вновь отправляется в дорогу.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее 44-летняя Анна Семенович откровенно рассказала о готовности выйти замуж за своего женатого избранника по имени Денис. Певица не стала скрывать, что с нетерпением ждет от мужчины предложения руки и сердца.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анна Семенович
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