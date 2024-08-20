Аквариум и хрустальная люстра: Анна Семенович показала интерьер своей квартиры в Москве

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала интерьер своей московской квартиры. Она опубликовала в соцсетях короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена совмещенная с кухней гостиная в белом, сером и фиолетовом оттенках.

Главным украшением зоны кухни стал огромный аквариум, а гостиную Анна декорировала хрустальной люстрой в классическом стиле и своим портретом, разместившимся над с угловым диваном лилового оттенка.

Также за спиной артистки можно увидеть стеллаж, на котором выставлены ее награды и достижения.

«Ура, я дома!», — подписала публикацию Анна, отметив, что всего через сутки после гастролей вновь отправляется в дорогу.