«Моя грудь заполонила сознания мужиков»: Семенович уменьшила грудь, чтобы не сводить мужчин с ума

Анна Семенович всегда была обладательницей пышных форм. Хейтеры обвиняли экс-солистку «Блестящих» в пластических операциях по увеличению бюста. Но оказалось, что певица, наоборот, его уменьшала из-за повышенного внимания мужчин.

Как пояснила 46-летняя артистка, в один момент ей надоело, что мужчины смотрят только на грудь певицы, игнорируя ее душу. В то время, как звезде хотелось эмоциональной близости с партнерами.

«Моя грудь заполонила сознания мужиков. Они думали, что грудь Семенович — это то, что они должны увидеть в своей жизни. Я хотела избавиться от этой груди, сказать, что еще есть я», — призналась звезда в интервью YouTube-шоу Юлии Бедеров.

Устав от повышенного внимания, артистка решилась на радикальные меры: она легла под нож хирурга, чтобы уменьшить бюст. Но операция прошла неудачно, и в итоге знаменитости пришлось исправлять ее последствия. Полтора года Семенович не могла встречаться с мужчинами, так как была занята здоровьем.

Артистка заверила, что пышный бюст достался ей по наследству. Она уверяет, что не увеличивала грудь хирургическим методом.

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