При чем здесь Украина: продюсер Фридлянд объяснил, почему в райдере Анжелики Варум приватность во всем

Российская певица Анжелика Варум планирует и дальше радовать публику в стране выступлениями. Однако, как заметили журналисты, в ее райдере появились пункты, гарантирующие приватность. Например, исполнительница отказывается от взаимодействия с фанатами и даже организаторами выступлений. Продюсер Евгений Фридлянд в беседе с «Абзацем» высказался на эту тему и объяснил поведение звезды.

По его словам, все дело в позиции Варум по Украине. Музыкальный менеджер отметил, что еще 10 лет назад певица поддерживала соседнюю страну. Поэтому сейчас она боится провокаций на эту тему в разговорах.

«Она родилась во Львове, но в Советском Союзе это был совершенно другой город. Про неё ходили слухи, что она поддерживает украинцев. Естественно, ей страшно что-то где-то обсуждать», — рассказал Фридлянд.

Таким образом, Варум пытается усидеть на двух стульях. Певице, по мнению продюсера, хочется и получать деньги в России, и поддерживать Украину.

Ранее актриса Алена Кравец рассказала, что на Рублевке объявили бойкот Алле Пугачевой. Олигархи перестали приглашать звезду на выступления.