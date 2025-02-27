Скрывал от публики долгие годы: найдена многомиллионная недвижимость Леонида Якубовича

Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок за млрд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, ведущий шоу «Поле чудес», который ранее показывал журналистам 60-метровую 2-комнатную квартиру на Каретном Ряду, проживает в 10-комнатной квартире в Хамовниках, оформленной на жену.

Квартира площадью 228 метров расположена в восьмиэтажном доме 1914 года в Чистом переулке. Она занимает почти весь третий этаж здания. Сейчас стоимость такого жилья оценивается в 202 млн рублей.

Однако, по информации источника, самым дорогим активом телеведущего оказался замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Его примерная рыночная стоимость — 1 млрд.

Также у Якубовича есть 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и 43-метровой баней, 6-летний Lexus LX III. На последний, как утверждает источник, прилетело 64 штрафа на 42 тысячи рублей за превышение скорости и нарушение разметки.

Ни Якубович, ни его представители не комментировали новость о тайной недвижимости.

Ранее с бильярдной Леонида Якубовича потребовали взыскать 219 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.