Бывший муж блогерши Лерчек обжаловал свой домашний арест

Бывший муж блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем обжаловал свой домашний арест по делу о выводе из РФ более 250 млн рублей. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции.

Из карточки дела следует, что судебное заседание назначено на 17 марта.

Суд 22 января продлил домашний арест инфлюэнсеру до 26 марта. На заседании Чекалин просил смягчить меру пресечения на запрет определенных действий. Тогда же суд на тот же срок продлил домаший арест самой Лерчек.

2 октября 2024 года министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Блогеры обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов.

Чекалиных отправили под домашний арест 4 октября вместе с их бизнес-партнером Романом Вишняковым. Позже, 25 ноября, суд в Москве продлил домашний арест бывшим супругам.

Известно, что 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, сетевая знаменитость оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла мужа и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.

В итоге Чекалины погасили около 500 млн рублей долгов. В декабре 2023-го дело о неуплате налогов закрыли.

Ранее инициатор проверок Лерчек Андрей Ковалев заявил, что блогерша должна сесть на 25 лет.