«Ржала за дверью»: Катя Лель вспомнила, как уличила бывшего мужа в измене

Певица Катя Лель вспомнила, как простила измену бывшему мужу, поскольку посчитала, что он так пытался самоутвердиться. Об этом артистка рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион».

Однажды Катя Лель увидела на записях камер видеонаблюдения, как ее супруг Игорь Кузнецов изменяет ей в клубе с другой женщиной. Тогда певица дала мужу шанс, так как подумала, что он хотел самоутвердиться. К тому же, по словам артистки, в тот день Кузнецов был сильно пьян, из-за чего полностью потерял контроль над собой.

Однако это была не последняя измена мужчины. Через некоторое время исполнительница хита «Мой мармеладный» заметила, что ее супруг общается по телефону с разными женщинами. По словам Кати Лель, она «ржала за дверью», когда записывала один из таких разговоров.

«Он клялся, просил прощения, стоял на коленях, плакал. А потом все повторялось», – утверждает певица.

Более того, Игорь Кузнецов не просто флиртовал с другими женщинами, он даже приставал к домработницам.

В 2023 году Катя Лель развелась с мужчиной из-за постоянных измен и пристрастия к алкоголю. С тех пор она старается контролировать его общение с дочерью. Артистка отметила, что если девочка хоть раз пожалуется на нетрезвое состояние отца, то Кузнецов больше ее не увидит.

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