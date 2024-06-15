Катя Лель рассказала, из-за чего ее бывший муж может навсегда лишиться общения с дочкой

Катя Лель рассказала, как контролирует общение экс-мужа Игоря Кузнецова с дочерью Эмилией. В шоу «Секрет на миллион» певица заявила, что запретит бывшему супругу видеться с девочкой, если он хоть раз будет при ней в состоянии алкогольного опьянения.

В 2023 году исполнительница хита «Мой мармеладный» рассталась с Игорем Кузнецовым. Пара прожила в браке порядка 15 лет.

По словам артистки, причиной разрыва стали измены мужчины, а также его пристрастие к спиртному. Долгое время звезда пыталась помочь супругу справиться с вредной привычкой, но каждый раз он срывался и снова выпивал.

Несмотря на развод, Катя Лель не запрещает отцу видеться с подрастающей дочкой Эмилией. Однако общение Кузнецова с ребенком может прекратиться при одном условии.

«Если дочь хоть раз скажет, что папа был нетрезвый, то общение прекратится», – объяснила певица.

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