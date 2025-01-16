«Рыдаю от безысходности»: Рита Дакота рассказала о проблемах с концертом на Бали

Известная певица Рита Дакота рассказала, что ее ближайшие концерты в Индонезии находятся под угрозой срыва. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Знаменитость должна выступить с сольными концертами 17 января в Пхукете и 19 января на Бали. Исполнительница сообщила, что пару месяцев назад она была вынуждена заменить барабанщика. По рекомендации она наняла профессионального русскоязычного драммера на Бали, который на протяжении двух месяцев репетировал ее программу. За несколько дней до концерта музыкант заболел.

Дакота уточнила, что из-за болезни у барабанщика ухудшился слух. Музыкант не попадал в ритм на репетициях.

«И вот несколько дней до концерта. У нас нет барабанщика. Выучить мою программу за несколько дней нереально. <...> Я лежу в кровати и рыдаю от безысходности», — заявила певица.

Ранее стало известно, что Рита Дакота и Элджей объединили концерты в Таиланде из-за низкого спроса.

Также Рита Дакота уличила Ким Кардашьян в копировании ее стиля.