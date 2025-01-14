Рита Дакота и Элджей объединили концерты в Таиланде из-за низкого спроса

Певица Рита Дакота и рэпер Элджей решили объединить свои концерты в Таиланде из-за низкого спроса. Об этом 14 января сообщил Telegram-канал «Только никому».

«Рита Дакота и Элджей не собрали зал на Пхукете. Судя по всему, организатор решил исполнить единственный возможный вариант — объединить их», — сказано в материале.

Сама Дакота назвала проведение двух концертов в одном «сюрпризом» для ее фанатов.

«У нас с Элджеем общий организатор в Таиланде, поэтому мы будем играть концерты на одной площадке в один и тот же день», — написала исполнительница в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что американская звезда Ким Кардашьян, возможно, скопировала у Дакоты новый образ. Это произошло после посещения певицей шоурума для артистов, где за ее фотосессией в желтой футболке наблюдала стилист Кардашьян.