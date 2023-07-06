«Рядом с этим человеком не могу даже рядом в титрах стоять»: Певцов унизил мужа Собчак Богомолова

В последнее время все больше знаменитых актеров весьма нелестно высказываются о супруге Ксении Собчак режиссере Константине Богомолове. Недавно эксклюзивно для «Страсти» актер Александр Олешко заявил, что никогда не будет сотрудничать с худруком Театра на Малой Бронной. А теперь такую же мысль высказал и его коллега Дмитрий Певцов.

Артист и депутат признался в новом интервью, что однажды ему предложили хороший проект. Причем за него он мог получить причинный гонорар. Однако он был вынужден отказаться, а все из-за того, что в нем был задействован Богомолов.

«Я сказал: «Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги», - цитирует слова Певцова издание News.ru.

Напомним, что недавно Дмитрий также раскритиковал театр «Ленком», в постановках которого был долгое время задействован. Актер неожиданно заявил, что с уходом из жизни Марка Захарова одна из лучших сцен страны испортилась и вовсе погибла. Однако с этим не согласился Марк Варшавер. Он ответил Певцову и подчеркнул, что своими словами он обидел ни его и администрацию театра, а коллег, которые всегда относились к нему только с уважением.