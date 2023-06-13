«Люблю, когда люди, глядя на меня, улыбаются»: Александр Олешко об амплуа, новом театре и вечной молодости

— Несмотря на то, что «Хитровка. Знак четырех» - не биографический фильм, не боялись, что люди будут кричать о недостоверности?

— Я уже давно ничего не боюсь. В этом фильме так много прекрасного. И я в очередной раз бросил сам себе такой вызов и эксперимент, потому что довольно часто артисты используют либо одну краску, либо собственное лицо и из фильма в фильм годами переходят, делая практически одно и то же. У меня наоборот. Если сложить «палитру» моих ролей, образов, участие в различных телевизионных программах, то можно увидеть, что я практически никогда не повторяюсь, что я все время разный. Очень люблю свою профессию именно за это, поэтому ничего не боялся. К тому же я человек ответственный, про Немировича-Данченко много прочитал. Из-за этого даже в какой-то момент Карен Шахназаров мне сказал: «Саша, мне не нужен памятник. Мне нужен живой человек».

— При изучении биографии Владимира Немировича-Данченко нашли какие-то близкие вам черты?

— Ну да. Он человек деловой. Помимо того, что в нем искусство и творчество, также в нем была забота о театре, о том, чтобы зрители приходили, были деньги для осуществления новых постановок, пошива новых костюмов. И я про себя тоже могу сказать, что я деловой человек. Свою жизнь я построил самостоятельно. Но благодарен, конечно, талантливым людям, которые поделились со мной знаниями для этого.

— Как вживались в роль, были ли какие-то ритуалы?

— Особо нет. Когда работаешь, важно, чтобы тебе не мешали учить текст, чтобы уважали личное пространство и понимали: сейчас можно общаться, а сейчас лучше не трогать. Это касается не только работы, но и повседневной жизни. Люди у нас, конечно, не учатся уважению друг к другу. Но я рад, когда встречаю тех, кто тактичен ко мне, и отвечаю тем же.

— Вас часто называют актером, при виде которого хочется улыбаться. А вам самому какого быть в этом амплуа? Не хотели бы как-то вдруг взять и сыграть серийного жестокого убийцу?

— Я играю такие роли иногда, и мне радостно, что режиссеры время от времени видят во мне самые разные краски, которые я могу осуществить. Но жанр комедии я люблю больше, когда люди улыбаются, глядя на меня. Хотя вот в театре недавно прошла премьера, где я сыграл императора Павла I, и многих этим удивил. Зрители и коллеги не думали, что я могу быть в этом убедительным, а я это знал. Я в принципе очень многое могу. Но сейчас весь мир такой тревожный, так что пусть люди, смотря на меня, верят во что-то лучшее, прекрасное и думают: «Раз он может улыбаться, и ему хорошо, значит, и у меня все будет хорошо».

— И раз уж подняли тему амплуа «вечного мальчика», может, раскроете секрет, как удается поддерживать молодость? Есть ли какое-то молодильное яблоко от Александра Олешко?

— Совершенно искренне вам скажу: я считаю, что выгляжу на свой возраст. Поэтому, когда мне говорят, что у меня какая-то особенная внешность, я не особо понимаю, откуда такое мнение у людей. Сейчас в принципе все помолодели. Но я ничего с собой не делал. Про пластическую хирургию ничего не знаю. Мне вообще это все кажется очень страшным. Ничего против не имею, но когда это делают с умом и незаметно. Как-то нам всегда говорили, что у мужчины, а особенно у актера, должны быть чистые волосы, одежда, обувь и белоснежная рубашка. Может, когда человек выглядит опрятным, это и делает его моложе? Я не знаю.