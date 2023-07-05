Заявление Дмитрия Певцова о гибели «Ленкома» обернулось скандалом

На днях актер и депутат Дмитрий Певцов сделал скандальное заявление об одном из самых известных театров страны. Он выразил мнение, что «Ленком» с уходом из жизни режиссера Марка Захарова погиб, и это взволновало не только членов действующей труппы, но и администрацию культурного заведения. Его директор Марк Варшавер не смог промолчать и открыто не согласился с артистом.

Представитель «Ленкома» напомнил Певцову, что он является частью таких спектаклей как «Юнона и Авось», «Все оплачено» и «Женитьба». Их когда-то поставил именно Захаров, и они по-прежнему показываются в театре и собирают полные залы. Это, а также различные награды и признание зрителей Варшавер считает истинным показателем того, что никакой гибели не наступало.

Кроме того, Марк Борисович подчеркнул, что больше всего Дмитрий своим заявлением задел не «Ленком» и его администрацию, а именно своих коллег, которые тяжело восприняли такой негатив от него. «Это некорректное высказывание артиста по отношению к его коллегам, которые продолжают считать Певцова членом труппы и выходят с ним на сцену. А он заявляет: «Я рад, что не работаю в этом театре», - цитирует слова Варшавера издание NEWS.ru.

Ранее представители «Ленкома» опубликовали официальный ответ Станиславу Садальскому, сообщившему, что в театре не дают работу Татьяне Васильевой.