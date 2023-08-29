«Руки трясутся!»: певица Слава нашла себе на отдыхе «мужа-собутыльника»
Избранник певицы Славы произвел неоднозначное впечатление на публику.
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Слава отправилась на отдых за границу, прихватив с собой предпринимателя Анатолия Данилицкого. Пара живет вместе уже больше 18 лет. Артистка решила поделиться с поклонниками счастливыми моментами в поездке, однако публика неоднозначно отреагировала на кадры с Данилицким.
Певица выложила в Сеть видео, на котором ее возлюбленный готовит алкогольный коктейль, разговаривая по-английски.
«Моя любовь! Толя! Вот наш любимый коктейль для вас», – прокомментировала Слава.
Фанаты артистки остались в восторге от теплых отношений пары. Совсем недавно Анатолий и Слава расставались, но певица решила простить бизнесмена и вернуть его обратно.
Только вот некоторые подписчики посчитали, что мужчина может негативно влиять на 43-летнюю звезду.
«У него руки трясутся!.. Видно, наершился конкретно накануне», «Теперь понятно, почему на видео Анастасия сама часто пьяненькая», «Эта категория мужей называется «муж-собутыльник», – отмечают пользователи Сети.
При этом сама артистка не отрицает, что позволяет себе выпить спиртного, когда захочет.
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