«Больно!»: муж Лены Катиной разругался с ее ребенком от первого брака на глазах у всех

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина в 2022 году вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. В начале лета певица подарила супругу первенца, однако у самой артистки уже есть ребенок от предыдущего избранника. И вот недавно счастливый отец выложил в соцсетях видеоролик, в котором он в шутку поссорился со старшим сыном Катиной.

41-летний предприниматель не раз подчеркивал, что мечтал иметь собственного ребенка. При этом он отлично ладит с восьмилетним сыном своей жены.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Дмитрий Спиридонов обсуждает с Александром свои чувства к артистке. Между ними разыгрывается небольшая ссора, которая сразу заканчивается примирением.

«Любить – это больно! В чем измеряется любовь к маме? В килограммах! В килограммах вымытой за собой посуды!», – прокомментировал бизнесмен.

Ранее мы писали, что дочь певицы Глюкозы больше не хочет жить с родителями, так как начинает чувствовать себя обузой для семьи.