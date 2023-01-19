Руки на животе и объемная одежда: в Сети обсуждают беременность Ренаты Литвиновой

Актриса театра и кино Рената Литвинова активно ведет социальные сети, но старается не афишировать подробности личной жизни. Блондинка живет во Франции и увлекается модой. Она часто публикует фото и видео в модных нарядах. В последнее время звезда выбирает просторные пышные платья, за которыми, как многие думают, скрывает свою беременность.

Одно из последних видео спровоцировало еще больше слухов об «интересном положении» 56-летней знаменитости. Рената медленно шла по комнате в объемном тренче и держала руки на животе. У нее на лице была легкая улыбка и нежный взгляд.