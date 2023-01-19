Руки на животе и объемная одежда: в Сети обсуждают беременность Ренаты Литвиновой
56-летняя актриса Рената Литвинова намекнула на беременность.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Актриса театра и кино Рената Литвинова активно ведет социальные сети, но старается не афишировать подробности личной жизни. Блондинка живет во Франции и увлекается модой. Она часто публикует фото и видео в модных нарядах. В последнее время звезда выбирает просторные пышные платья, за которыми, как многие думают, скрывает свою беременность.
Одно из последних видео спровоцировало еще больше слухов об «интересном положении» 56-летней знаменитости. Рената медленно шла по комнате в объемном тренче и держала руки на животе. У нее на лице была легкая улыбка и нежный взгляд.
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Поклонники оценили внешний вид артистки и осыпали ее комплиментами. Некоторые отметили, что в последнее время звезда отдает предпочтение нарядам, которые скрывают ее фигуру. Недавно она позировала в пышном платье со множеством оборок. Выбор звезды высмеяли в Сети, а женщину назвали «бабой на чайнике».
Ранее мы писали о том, что у Ренаты Литвиновой есть шкаф с призраками, в который она иногда уходит от отчаяния. Этот предмет мебели артистка покажет зрителям в пьесе «Кактус». По заявлению знаменитости, он «дождался роли» и будет представлен в постановке.