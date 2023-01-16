«Баба на чайнике»: актрису Ренату Литвинову в пышном платье высмеяли в Сети

Актриса театра и кино Рената Литвинова появилась перед поклонниками в неожиданном образе. Блондинка представила свою новую постановку под названием «Кактус» в пышном платье черного цвета. За многочисленными оборками сложно было разглядеть фигуру знаменитости.

Звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором показала наряд одной из героинь спектакля. На кадрах Рената медленно шла по коридору и активно жестикулировала. Артистка выглядела впечатляюще.

«Это не я. Это она. Волшебница из моего спектакля», — написала Литвинова в личном микроблоге.

Поклонники осыпали звезду комплиментами, но некоторые негативно высказались в адрес наряда. Они отметили, что в этот раз Рената совершила модный промах.