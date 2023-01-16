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18:26, 16 января 2023
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«Баба на чайнике»: актрису Ренату Литвинову в пышном платье высмеяли в Сети

55-летнюю актрису Ренату Литвинову в пышном наряде назвали бабой на чайнике.

«Баба на чайнике»: актрису Ренату Литвинову в пышном платье высмеяли в Сети

Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News

Актриса театра и кино Рената Литвинова появилась перед поклонниками в неожиданном образе. Блондинка представила свою новую постановку под названием «Кактус» в пышном платье черного цвета. За многочисленными оборками сложно было разглядеть фигуру знаменитости.

Звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором показала наряд одной из героинь спектакля. На кадрах Рената медленно шла по коридору и активно жестикулировала. Артистка выглядела впечатляюще.

«Это не я. Это она. Волшебница из моего спектакля», — написала Литвинова в личном микроблоге.

Поклонники осыпали звезду комплиментами, но некоторые негативно высказались в адрес наряда. Они отметили, что в этот раз Рената совершила модный промах.

Соцсети Ренаты Литвиновой

«Я в восторге от платья», «А мне смешно», «Женщина-торт от Рената Агзамова», «Баба на чайнике», «Напоминает черную курицу из детской сказки», «Тучка тучка, я медведь», «Взрыв траура», – пишут в комментариях.

Актриса не отвечает на негативные отзывы, а старается жить так, как ей нравится. Недавно она публично призналась в измене.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
Источник:Газета.Ru
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