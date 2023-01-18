Рената Литвинова рассказала про шкаф с призраками, в который иногда уходит от отчаяния

Актриса, телеведущая и певица Рената Литвинова рассказала, что иногда уходит в шкаф. Этот предмет мебели артистка покажет зрителям в пьесе «Кактус».

«Есть и у меня такой шкаф, откуда я вызываю своих фантомов», - поделилась Литвинова, назвав вещь «волшебной».

«Иногда я сама туда ухожу - по делам, за приключениями или от отчаяния», - продолжила актриса.

По заявлению артистки, он «дождался роли» и будет представлен в постановке. После весьма странных сообщений Литвинова пожелала спать спокойно – у нее это «не всегда получается».

Ранее актриса отметила свое 56-летие. Певица Земфира призналась Литвиновой в чувствах.