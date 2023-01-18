12:47, 18 января 2023
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Рената Литвинова рассказала про шкаф с призраками, в который иногда уходит от отчаяния
Рената Литвинова рассказала про «волшебный шкаф», в который иногда уходит.
Фото: Freepik.com
Актриса, телеведущая и певица Рената Литвинова рассказала, что иногда уходит в шкаф. Этот предмет мебели артистка покажет зрителям в пьесе «Кактус».
«Есть и у меня такой шкаф, откуда я вызываю своих фантомов», - поделилась Литвинова, назвав вещь «волшебной».
«Иногда я сама туда ухожу - по делам, за приключениями или от отчаяния», - продолжила актриса.
По заявлению артистки, он «дождался роли» и будет представлен в постановке. После весьма странных сообщений Литвинова пожелала спать спокойно – у нее это «не всегда получается».
Ранее актриса отметила свое 56-летие. Певица Земфира призналась Литвиновой в чувствах.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Ренаты Литвиновой
Автор:Лилия КараеваТеги: