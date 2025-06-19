«Ругаю себя»: Екатерина Стриженова отреагировала на смерть Натальи Теняковой

Екатерина Стриженова призналась, что ругает себя после смерти Натальи Теняковой. Актриса отреагировала на кончину коллеги в соцсети.

18 июня стало известно о смерти Натальи Теняковой, которая в последние годы страдала от проблем с сердцем и сосудами. По словам Стриженовой, за месяц до кончины коллеги она задумалась сходить на ее спектакль, но не успела. Теперь Екатерина ругает себя, что не сделала этого раньше.

«Вы не поверите, месяц назад я сказала мужу: «Посмотри, когда играет Тенякова, я очень хочу сходить на ее спектакль, а потом обняться». Теперь вот ругаю себя, что не сделала этого раньше. Теперь только соболезнования родным», — высказалась знаменитость.

По словам актрисы, умершая «завораживала» ее особой манерой говорить. Стриженова могла слушать Наталью «бесконечно».

Также она вспомнила, как коллега вышла на сцену, узнав про аварию дочки. Ее поступок, по мнению Екатерины, говорит «о силе духа».

Ранее сообщалось, что Тенякову после кремации похоронят на Троекуровском кладбище в могиле с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что умершая актриса Тенякова должна была выйти на сцену МХТ и сыграть 26 июня.