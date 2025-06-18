Даже накануне смерти она строила грандиозные планы: актриса Наталья Тенякова воспринимала трудности как вызов

Народная артистка РФ Наталья Тенякова ушла из жизни в возрасте 80 лет. До последнего она строила грандиозные планы, которым, увы, уже не суждено сбыться. Жизненный путь актрисы был непростой, однако она воспринимала трудности как вызов и шла навстречу успеху и личному счастью, передает E1.ru.

Что касается успеха, то для Теняковой все началось с подачи документов в Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Девушка сделала это тайно, так как родители видели дочь не актрисой, а учителем.

Во время учебы Наталья познакомилась со своим первым мужем Львом Додиным. Тогда же юную актрису пригласили сняться в телевизионном спектакле «Большая кошачья сказка». Она вышла на сцену с уже прославленным актером Сергеем Юрским, в которого бесповоротно влюбилась и с которым ей не пророчили большого счастья.

Судьба вновь свела наталью с Сергеем на сцене, когда Тенякова сделала выбор в пользу театра, а не кино. Юрский в итоге ушел от жены к Наталье, которая была уже свободна. Позже ее новый супруг попал в немилость государства. Актрису не испугали трудности — она поменяла фамилию и переехал вместе с Юрским в Москву. После этого Тенякова сделала единственное исключение из правила не сниматься в кино и согласилась поучаствовать в фильме «Любовь и голуби». Артистка не прогадала и получила свою порцию славы, но даже это не заставило ее продолжить карьеру на экране.

Тенякова снова играла в театре, а в свободное время отдавала мужу и воспитанию дочки. В 2019 году Юрского не стало. С ним актриса пожила в браке 50 лет. Это событие заставило женщину переосмыслить жизнь и найти опору в своей работе. С весны 2024 года Наталья сама стала испытывать проблемы со здоровьем, но все равно продолжала трудиться. В этом году, 26 июня, она должна была выйти на сцену МХТ и сыграть в спектакле, но Сеть потрясли заголовки о ее смерти.

Ранее сообщалось, что тело актрисы Натальи Теняковой кремируют. Народную артистку РФ похоронят рядом с мужем.