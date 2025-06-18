Тенякову после кремации похоронят на Троекуровском кладбище в могиле с мужем

Тело актрисы Натальи Теняковой, умершей в возрасте 80 лет, кремируют. Затем прах народной артистки России похоронят в одной могиле с мужем – Сергеем Юрским.

Об этом узнал сайт aif.ru. В окружении актрисы сообщили изданию, что прощание, скорее всего, состоится в пятницу, оно пройдет в Московском художественном театре им. А.П. Чехова, в МХТ она проработала почти 40 лет. Вопрос о дате и времени решат 18 июня.

«Ее тело кремируют, а прах после кремации захоронят на могиле ее супруга Сергея Юрского на Троекуровском кладбище», - рассказал изданию собеседник.

Напомним, Юрский и Тенякова были женаты с 1970 года. В 2019 году артиста не стало.

Ранее народный артист России Андрей Житинкин заявил, что после смерти мужа Тенякова потеряла смысл жизни. После ухода супруга ей было непросто продолжать работу.