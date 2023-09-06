«Рожу еще двоих»: 43-летняя певица Слава готовится вновь стать мамой

43-летняя певица Слава задумалась о рождении еще двоих детей. Артистка поделилась откровением с изданием Teleprogramma.pro.

В 2023 году старшая дочь Славы стала мамой. Исполнительница хита «Одиночество» не скрывает эмоций от пополнения в семействе. По словам певицы, быть бабушкой — это счастье. Вот почему она все свободное время проводит с внуком. При этом Слава отметила: нахождение с малышом пробудило в ней материнский инстинкт. Знаменитость даже задумалась о рождении еще двоих детей.

«С удовольствием нянчусь с малышом, и мне для этого даже не пришлось ходить беременной и не спать ночами. Хотя, может, рожу еще двоих себе», — высказалась певица.

По словам артистки, первые два месяца она помогла дочери в уходе за ребенком. Теперь же Слава вернулась к своему рабочему графику и готовится к большим гастролям.

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