«Я практически все лето пила»: певица Слава призналась в сложностях из-за конфликта с Хайдаровым

Певица Слава побывала на телевидении, где в очередной раз рассказала свою историю конфликта со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. По словам исполнительницы, она очень хотела изменить грудь и даже злоупотребляла алкоголем, чтобы смириться со своей внешностью, передает StarHit.

Слава стала героиней передачи «Мужское/женское». Она пришла в студию, чтобы вновь раскрыть детали конфликта с Хайдаровым. По словам звезды, ее очень сильно донимали волдыри под грудью. Из-за этого артистка не могла смотреть на себя в зеркало и глушила образовавшуюся проблему в алкоголе.

«Я практически все лето пила, целый год пила, потому что не могла смотреть на себя в зеркало», — заявила Слава.

При этом Хайдаров, по словам исполнительницы, вел себя как гипнотизер. Он внушал клиентке, что можно и нужно менять свое тело. Есть операции, которые хирург сделал певице и которыми она осталась довольно. Но что касается именно груди, то знаменитость не готова идти на компромиссы. Первое время Славу даже устраивал результат. Идиллия длилась до того момента, пока она не сняла корсет.

К слову, после операции певица позвонила своей коллеге Любови Успенкой. Та не обрадовала артистку, когда показала свой результат пластики в клинике Хайдарова. Оказалось, что у нее имеются проблемы с грудью. Хирург считает, что исполнительница городских романсов не соблюдала необходимые рекомендации. Однако звездная пациентка уверяет, что, напротив, дела все ради достижения идеального результата.

Ранее Слава рассказала, что из-за ситуации с Хайдаровым у нее пропал голос. Певица объяснила, что столкнулась с проблемой на нервной почве.